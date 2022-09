En varm hånd.

Sådan lyder anmeldelsen af tilbuddet om at kunne indefryse – eller mere mundret: at låne – til at betale de store ekstraregninger på el, gas og fjernvarme set gennem forbrugerbriller. Den varme hånd er en central del af den vinterpakke, som et stort flertal af Folketingets partier står bag.

Forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen er ikke i tvivl om, at hånden er et godt tilbud i en kold tid.