Kommission tager næste skridt i granskning af voldsom togepisode

Efter at have indhentet oplysninger og tilbagemeldinger i den indledende undersøgelse kan Bo Haaning fastslå følgende:

- Toget før bemærkede meget vand på sporet, men ikke andet, siger han.

- Herefter kører et tog over og konstaterer, at der er begyndende dæmningsbrud - og de oplever et ret stort bump. Så får Banedanmark meldingen, at strækningen skal spærres.

Den sikkerhedsmæssige undersøgelse ventes færdiggjort inden for et år.

Den er et skridt op i alvorsgrad i forhold til den indledende undersøgelse. Rapporten skal dog ikke placere skyld eller ansvar. Den skal mere bruges til langsigtede anbefalinger.

Men det er en episode, som der bliver set på med alvor.