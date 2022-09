23/09/2022 KL. 16:00

For abonnenter

Politisk optimisme om klimamål – andre er mere skeptiske

Regeringen tror i ny rapport på, at udledningerne af CO2 vil være reduceret med 70 pct. i 2030. Men ifølge eksperter er der stor usikkerhed for mange af tiltagene – og det sværeste risikerer at mangle.