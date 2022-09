Smitteforekomst af corona blandt folk over 60 år stiger

De første plejehjemsbeboere og borgere over 85 år blev fra midten af september tilbudt endnu et vaccinestik, og fra 1. oktober kan alle borgere over 50 år få fjerde vaccinationsstik.

Trods stigningen i antallet af smittede er antallet af udførte test stabile i alle aldersgrupper, fremgår det.

18 procent af de 70-79-årige, der er blevet coronatestet i undersøgelsens periode, har fået at vide, at de er smittet med coronavirus. Det er den højeste positivprocent blandt aldersgrupperne.

De 60-69-årige har næsthøjeste positivprocent. Her er det 15 procent af dem, der er blevet podet for virusset, der har fået bekræftet, at de er smittet.

For befolkningen samlet set er positivprocenten 13,3.