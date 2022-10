Med lige knap 100.000 elbiler og næsten lige så mange plug-in-hybridbiler i Danmark har de elektriske biler for længst holdt deres indtog på de danske veje, og mange ser elbilerne som et symbol på, at danskerne for alvor er begyndt at bekymre sig om klimaet og derfor ønsker at køre i en elbil frem for i en benzin- eller dieselbil.