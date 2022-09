Ældre kvinde på elscooter påkørt og afgået ved døden

Syd- og Sønderjyllands Politi efterlyser torsdag personer, som har overværet ulykken.

Ifølge politikommissær Jonas Sørensen har der muligvis været flere personer til stede, som kan have overværet ulykken.

- Vi vil gerne i kontakt med vidner, så vi kan få belyst omstændighederne ved ulykken bedst muligt, siger Jonas Sørensen til Ritzau.

Da politiet torsdag endnu ikke har dannet sig et nøjagtigt overblik over, hvad der har været årsag til ulykken, ønsker Jonas Sørensen ikke at komme med yderligere detaljer fra politiets undersøgelser.