Kronprins tager tidligt hjem fra USA - skal være vært ved selskab

Kronprins Frederik, som de seneste dage har været i New York, tager torsdag hjem for at forberede et aftenselskab, som skal holdes på Christiansborg fredag.

Det oplyser kongehusets kommunikationsafdeling.

Derfor er det kun kronprinsesse Mary, som deltager torsdag, når Danmark lancerer sit kandidatur til FN’s Sikkerhedsråd. Det fremgår af kongehusets kalender.