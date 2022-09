24/09/2022 KL. 19:00

For abonnenter

Der er mange penge at spare, hvis man skruer ned de rigtige steder

Koster brusebadet og tørretumbleren virkelig så meget at bruge? Vicedirektøren i Forbrugerrådet Tænk opfordrer danskerne til at holde fokus på, hvor det giver mening at spare, i en tid hvor elpriserne er blevet et af de store temaer.