Udvalg skal komme med indspark til kortere sagsbehandlingstid

- Borgernes tillid til de danske domstole er høj. Men lange sagsbehandlingstider hos domstolene giver en dårlig oplevelse og risikerer at underminere tilliden til et ellers velfungerende retssystem.

- Retssikkerhed er også at få en afslutning på ens sag inden for en rimelig tid. Derfor er der brug for, at der tages grundlæggende fat om problemet med lange sagsbehandlingstider hos domstolene, siger Mattias Tesfaye.

Udvalget skal ikke behandle samtlige elementer i de politiske forhandlinger, men alene se på tiltag, der kræver et særligt juridisk og retssikkerhedsmæssigt analysearbejde.