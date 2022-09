Dronningen har almindelige symptomer på covid-19

Efter at dronning Margrethe er blevet smittet med covid-19, oplyser kongehusets kommunikationsafdeling torsdag, at hun har helt almindelige coronasymptomer.

Onsdag skrev kongehuset i en pressemeddelelse, at dronningen var testet positiv for covid-19 for anden gang.

Dronning Margrethe blev testet positiv tirsdag.