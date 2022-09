Flemming Pless stopper som sognepræst

Den kendte præst og regionspolitiker Flemming Pless er ikke længere sognepræst i Christians Kirke på Christianshavn.

Det skriver han selv på Facebook.

- Jeg har valgt at søge min afsked den 17. september som sognepræst efter næsten 34 år i Folkekirken, hedder det i opslaget.

Flemming Pless er af fem kvinder blevet anklaget for krænkende adfærd og for at have brudt sin tavshedspligt.