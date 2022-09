I Auning på det nordlige Djursland er de voldsomme priser på energi i den grad ”talk of the town”.

Hos bageren, i Superbrugsen, i delikatessen og i gartneriet. Og ikke mindst i Auning Idræts- og Kulturcenter med to svømmebassiner, hvor der bruges så meget dyr energi, at konsekvensen er en ekstra regning på godt 1 mio. kr. Den kan blive fatal for et af byens vigtigste samlingssteder.