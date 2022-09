Vidner efterlyses: Kvinde dræbt og to kvæstet alvorligt i ulykke

Ved ulykken kørte to personbiler frontalt sammen, oplyser politiet.

I den ene sad en 60-årig kvinde ved rattet. Hun blev dræbt. Desuden blev hendes mandlige passager på 70 år alvorligt kvæstet. En yngre mand i den modkørende bil har fået lettere kvæstelser, oplyser politiets vagtchef søndag eftermiddag.

Desuden beder politiet i et opslag på Twitter offentligheden om hjælp til at få klarlagt forløbet forud for sammenstødet.

Vidner, der så en grå Nissan Qashqai og en blå Renault Kadjar følges ad med høj hastighed på Skovvejen, opfordres til at henvende sig til 114.