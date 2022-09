Kvinde dræbt og to kvæstet alvorligt i ulykke

Til Ritzau fortæller vagtchef Lasse Jensen fra Midt- og Vestsjællands Politi, at der er tale om et frontalsammenstød med to personbiler.

- Der er en mand og en kvinde i den ene bil og en mand i den anden. Det er kvinden, som er afgået ved døden, og de to mænd er i kritisk tilstand. De er bragt til Rigshospitalet. Den ene er fløjet med helikopter, mens den anden er kørt i ambulance med politieskorte, fortæller Lasse Jensen.

Vagtchefen fortæller, at politiet søndag eftermiddag er i gang med at underrette de pårørende til den dræbte og de tilskadekomne.