Manglende solidaritet presser kommunale forhandlinger

- Der må være kommuner, som kan gøre det samme i dag, skriver Michael Vindfeldt i et skriftligt svar til Ritzau.

En grund til de økonomiske udfordringer på Frederiksberg er, at man har afleveret penge i uforudsete udligningsregninger i 2022 og 2023. Det forklarer Michael Vindfeldt.

- Jeg havde håbet på, at andre kommuner ville hjælpe os og de andre kommuner, der har behov for at hæve skatten, ved at sænke deres skat, siger Vindfeldt.

Hvis Slagelse og Frederiksberg gennemfører en skattestigning, så ender regningen hos alle kommuner.

Arne Ullum forklarer, at langt de fleste kommuner har store opsparinger. Derfor kan de dække sanktionerne med midler fra kassebeholdningen. Regningen rammer derfor de fattige kommuner hårdest.