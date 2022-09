Lille fiskerbåd er forlist syd for Als

En mindre fiskerbåd er lørdag gået ned syd for Als. Om bord var en enkelt person, og han er blevet reddet i land, oplyser vagthavende befalingsmand Per Frederiksen ved Forsvarets Operationscenter.

Nødkaldet kom klokken 09.52, hvorefter en SAR-helikopter fra flyvestationen i Skrydstrup blev sendt i luften. SAR er en forkortelse for Search And Rescue - eftersøgning og redning - og bruges inden for Forsvaret som betegnelse for redningsaktioner til søs.