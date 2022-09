Milliardprojekt har givet få ekstra fuldtidsansatte i ældrepleje

I rå tal er der blevet lige under 3800 flere fuldtidsansatte i ældreplejen.

Redegørelsen blev afleveret til Folketinget af beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) og socialminister Astrid Krag (S).

De noterer sig, at der har været en positiv effekt i forhold til fastholdelse og lavere sygefravær.

- Det står imidlertid klart, at der fortsat er behov for yderligere indsatser for at få imødekommet bemandings- og rekrutteringsudfordringerne i ældreplejen, skriver de to ministre.

I den modsatte ende af spekteret er der samme periode dog også sket en stigning i både antal og andel af ansatte i ældreplejen, der arbejder under 19 timer om ugen.