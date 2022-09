»Vi er ikke vant til, at folk skriver, at de har 60 kr. at leve for resten af måneden. Det er barsk,« siger hun til Folkekirken.dk.

Tilbage i Randers uddeler Irene Abildgaard mad to gange om ugen. Typisk står der op til en snes familier eller enlige i kø. De første ankommer gerne en time før åbningstid for at være sikre på at få mad.

»Når der nu står 20 familier, som hver må tage 8 varer en gang om måneden, så går det stærkt. Det er mange varer, der skal købes ind og slæbes hjem. På den måde kan vi mærke det,« siger hun.

Det er allerede sket, at Irene Abildgaard har måttet sende personer tomhændet bort, fordi der ikke var mere på hylderne. Derfor er der både brug for økonomiske donationer og donationer i form af madvarer. Men det kræver, at folk kender til initiativet, siger Irene Abildgaard.

Når hun på sine indkøbsture stiller sig i kø med tre fyldte vogne, får hun tit kommentarer fra andre handlende til det store indkøb. Og så får hun lejlighed til at fortælle om kirkens fødevarebank.

»Vi møder hver gang folk, der undrer sig over, at der bor mennesker i deres lokalområde, der ikke har råd til at sætte mad på bordet. Det er ret slående,« siger hun, der forudser, at køen vil vokse yderligere i den kommende fyringssæson med høje energipriser.

»Jeg tænker, at det bliver rigtig, rigtig hårdt.«