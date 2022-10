De efterfølgende dage er som en afgrund i Esben Dalgaards hukommelse. En dyb og mørk afgrund.

»Uhelbredelig kræft.«

Beskeden blev ved at køre rundt i hovedet. Som en pladespiller, der er gået i hak.

»Vi var ved at blive gak. Det fyldte vores tanker hele tiden, så efter nogle uger tog vi beslutningen,« fortæller Esben Dalgaard om det, der blev et helt afgørende valg for ham og hans familie.