Buddhisten har fundet ro i folkekirkens rum

»For mig har der været store problemer i den måde, den vestlige verden har adapteret buddhismen på. Det er først og fremmest en myte om Tibet, som har inspireret mange vesterlændinge.«

»Derfor har jeg ikke følt mig veltilpas i de danske menigheder, der kalder sig tibetanske buddhister. Der føler jeg mig langt bedre tilpas i folkekirken, fordi den har den der eminente, diskrete måde at være til stede i hinandens nærvær.«

Han begyndte at komme i den lokale folkekirke på Frederiksberg, efter at en af kirkens præster bad ham om at holde foredrag for menigheden om sammenhængen mellem kristendom og buddhisme.