Læsøfærgen aflyser afgange grundet stigende brændstofpriser

De aflyste afgange omfatter kun færgen Ane. Dermed er det stadig muligt at rejse mellem Frederikshavn i Nordjylland og Læsø med færgen Margrethe, som sejler på andre tidspunkter.

I juni kunne DR ligeledes fortælle, hvordan flere færgeruter har været nødt til at tænke kreativt for at kunne fortsætte sejladsen uden store underskud.

Nogle færger har sejlet langsommere for at spare på brændstof. Andre har forsøgt at få biler og passagerer hurtigere om bord, så man kan komme hurtigere afsted - og dermed spare tid og penge.