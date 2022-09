For fjerde gang siden coronavirus meldte sig som en uvelkommen gæst, rullede tusindvis af plejehjemsbeboere torsdag ærmet op for at få endnu en coronavaccination – denne gang en opdateret boostervaccine, som indeholder omikronvarianten. I de kommende dage vil omkring 150.000 plejehjemsbeboere og borgere over 85 år få tilbudt booster-stikket, og eftersom Sundhedsstyrelsen forventer, at mere end 90 pct. tager imod tilbuddet, er der udsigt til, at de mest sårbare borgere vil være godt beskyttet, når efterårets smittebølge ventes at komme.