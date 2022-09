Borgere ønsker at betale varmecheck tilbage

Mellem 40 og 70 borgere i Danmark har henvendt sig til myndighederne for frivilligt at betale deres varmecheck tilbage. Det oplyser Energistyrelsen til Ekstra Bladet.

Det er dog lige nu ikke muligt at tilbagebetale varmechecken, fortæller Energistyrelsen til Ritzau.

Varmechecken er et skattefrit engangsbeløb fra regeringen på 6000 kroner, som i august blev udbetalt til over 400.000 danskere for at hjælpe dem igennem energikrisen.