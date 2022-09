Tidligere gaskunder bliver stadig opkrævet store beløb

Men Evida har ifølge mediet oplyst til kunder, at det har op til 18 måneders sagsbehandlingstid.

Dermed kan de store regninger fra gasselskaberne blive ved med at lande hos kunder, der er skiftet væk fra gas - blandt andet for at være med til at frigøre Danmark fra russisk gas og slippe for de høje gaspriser.

Evida oplyser i et skriftligt svar til Ritzau, at der er en stor omstilling i gang af varmeforsyningen i Danmark, og at det er nyt for selskabet at håndtere frakoblinger i stort antal.

Desuden har Evida fundet en fejl.

- Vi har en klar proces i markedet, der skal sikre, at kunderne ikke modtager aconto-opkrævning efter overgang til ny varmekilde.

- Vi har desværre har oplevet en teknisk fejl i it-kommunikationen mellem gasleverandørerne og os. Det betyder, at ikke alle beskeder er gået igennem til gasleverandørerne. Fejlen er nu rettet, og vi har sat gang i en oprydning bagudrettet.