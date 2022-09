Flere byer lægger udendørs skøjtebaner på is

- Men vi kunne nå at bremse opsætningen, så det er det, vi har besluttet, siger Jakob Lose.

Også i Middelfart mener man, at det er en forkert prioritering at sætte skøjtebanen op i år. Det fortæller Mette Ahlmann, der er eventmanager ved Brobygning Middelfart, som står for skøjtebanen i Middelfart.

- Hvis vi står over for nedlukninger af strøm, skal vi ikke bruge en masse penge på at have en dyr skøjtebane kørende, fortæller hun.

Aarhus’ skøjtebane bliver heller ikke opført i år. Det skriver Aarhus’ kulturforening Sport & Fritid på sin hjemmeside.

- Desperate tider stiller krav til alvorlige handlinger. Vi skal som kommune gå foran og bidrage til, at vi kommer bedst muligt gennem krisen, siger rådmand for Kultur og Borgerservice i Aarhus Rabih Azad-Ahmad.