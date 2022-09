Kristel Jagd fik et chok, da hun i sidste uge ringede til sit energiselskab, Evida. Beskeden i telefonen var, at hun de næste måneder ville få acontoregninger på 18.000 og 19.000 kr. hvert kvartal til betaling af naturgas til at varme parcelhuset op.

»Jeg var rystet, da jeg hørte det. Jeg havde forberedt mig på, at udgiften