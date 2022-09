Stigende priser har sendt familier til kirken for at få mad

Det stigende behov er ifølge diakonimedarbejder Sofie Troelsgaard ”voldsomt at se”.

- I starten var det tænkt som et projekt, der skulle give forældrene mulighed for at give børnene nærende madpakker med i skole, men nu handler det om overlevelse og helt basale behov for familien.

- Jeg har læst rigtig mange ansøgninger gennem årene, og jeg oplever nu, at desperationen er blevet større. Vi er ikke vant til, at folk skriver, at de har 60 kroner at leve for resten af måneden. Det er barsk, siger hun til Folkekirken.dk.