Ukrainske soldater skal trænes på dansk jord

Under Morten Bødskovs besøg i Kyiv har han også mødtes med præsident Volodymyr Zelenskyj.

11. august var Danmark medvært for en donorkonference i København. Her blev en række lande enige om at støtte Ukraine i krigen mod Rusland med over 11 milliarder danske kroner.

Det er på baggrund af donorkonferencen, at Bødskov tirsdag er i Kyiv, hvor der blev afholdt en opfølgende konference med virtuel deltagelse fra en række land.