16/09/2022 KL. 11:30

Mange flere vil fyre op i brændeovnen - men det har en pris

Højere energipriser har fået interessen for brændeovne til at eksplodere. Eksperter forudser, at det vil øge antallet af for tidlige dødsfald på grund af udledning af partikler. En ny brændeovn, der erstatter en gammel, er dog mindre miljøbelastende.