Ifølge anklageskriftet var den midtjyske mand tiltalt for i en periode fra oktober 2017 til marts 2020 i mindst fem tilfælde at have at have transporteret og leveret sæd til kvinder i Danmark uden tilladelse.

Håndtering af væv og celler – herunder sæd – må kun ske med tilladelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det er for at sikre sundhed, kvalitet og sikkerhed hos kvinderne, der modtager det donerede væv og celler og for at sikre, at der ikke sker overførsel af sygdomme.

Den midtjyske mand var også tiltalt for at have overtrådt bekendtgørelsen om assisteret reproduktion ved at have distribueret sin egen sæd til kvinder i Danmark, selv om han tidligere har fungeret som sæddonor i en sædbank.

Tiltalen blev oprindeligt rejst på baggrund af en anmeldelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Kilde: Midt- og Vestjyllands Politi