MitID bliver standardvalget på flere offentlige hjemmesider

Skiftet på de offentlige hjemmesider sker som led i overgangen fra NemID til MitID og sker ifølge Adam Lebech, der er vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen, så man ”stille og roligt” kan vænne sig til MitID.

- Nu skifter vi det automatiske loginvindue, så man først møder MitID. Med det vil vi opfordre til, at endnu flere vænner sig til at bruge sit MitID, frem mod at NemID udfases, siger han i pressemeddelelsen.

Mere end 4,5 millioner borgere har ind til videre tilmeldt sig MitID, skriver Digitaliseringsstyrelsen.