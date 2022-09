Professorer: Brændeovne er dårligt for klima og helbred

Det har ført til store prisstigninger, lav varebeholdning og risiko for hamstring. Derfor har flere indført rationering, mens andre ganske enkelt har meldt udsolgt.

Sigsgaard bakkes op af Steffen Loft, som er professor på Københavns Universitets Institut for Folkesundhedsvidenskab.

Han kalder brændeovne den mest uhensigtsmæssige måde at varme sin bolig op på.

- Brændeovne udleder langt mere partikelforurening end nærmest alle andre former for opvarmning.

- Hvis man gør det for at spare lidt på kontoen, så bør man genoverveje det – ikke kun for ens eget helbred, men også for ens naboer. Man har jo også et vist ansvar over for dem, man bor i nærheden af, siger han til mediet.