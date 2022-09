Vi ser måger overalt - men de senere år er der kommet færre

Historierne om storbymenneskers sammenstød med måger er mange. Blandt andet har lokalmediet KøbenhavnLiv skrevet, at beboerforeninger på Østerbro beskytter sig med skrigende robotter.

På Café Faust i Aarhus mister man årligt for 50.000 kroner mad og har ansat en person til at skræmme mågerne. Det skrev Århus Stiftstidende for nylig.

- Det er ikke alene mennesker, der har ændret sig. Mågerne kan også have ændret sig, forklarer Knud Flensted.

- Hvis de bliver fodret, kan de blive nærgående og opsøge fuglefoderpladser, skraldespande og restauranter, hvis der for eksempel er adgang til spiseligt affald.

Ser man på alle måger samlet, er der tale om en ”markant tilbagegang” over en årrække, vurderer Flensted.