Første mikrometeoritter i Danmark er fundet på supermarkedstag

Da Jon Larsen i august i år var til bryllup i en naboby til Ørbæk og havde et par dages ferie i området, så han sit snit til at finde mikrometeoritter.

- Jeg lagde mærke til, at der var en trappe op til taget af SuperBrugsen i Ørbæk. Normalt rejser jeg rundt med stiger i min bil, så jeg kan komme op på hustage og hente støvprøver, siger han til Videnskab.dk.

- Jeg vidste, at ingen havde fundet mikrometeoritter i Danmark før. Så jeg tænkte, ”nu er det muligt”, og greb chancen.

De nye fund er ikke publiceret i et tidsskrift og dermed ikke gennemtjekket af andre forskere.

Men meteoritforskere bekræfter over for Videnskab.dk, at fundet efter alt at dømme er støv fra rummet.