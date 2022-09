Kronprinsen til dronningen: Jeg står lige bag dig

Derfor skal der mere end lidt blæst til at ryste hende, mener kronprins Frederik.

Kronprinsen beskriver sin mor som et alsidigt menneske med evner, der favner bredt.

I talen siger han også, at de to supplerer hinanden godt.

Han nævner, at han selv kan lide rockmusik, og dronningen mest er til klassisk musik. Kronprins Frederik mener også, at hans mor mestrer ordet, imens han selv mangler det af og til.

Kronprinsen tilføjer, at han mener, at chef og næstkommanderende udgør et særdeles udmærket team.