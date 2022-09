Dronning Margrethe ved taffel: Jeg blev ikke født til denne rolle

Dronning Margrethe fortæller i talen, at hendes far altid havde en tro på, at hun nok skulle klare rollen som dronning og var en stor støtte for hende i hendes unge år.

- I de følgende mange år stod min mand prins Henrik ved min side med kærlighed og støtte, siger dronning Margrethe i sin tale.

Dronning Margrethe tilføjer, at hun er glad for, at hun havde sin mor dronning Ingrid ved sin side som inspiration i 25 år.

Hun takker også kronprinsparret, prins Joachim og prinsesse Marie i talen.