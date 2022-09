Lige før dronning Margrethes ankomst ankommer de kongelige til Christiansborg.

De danske kongelige ankommer før de nordiske kongelige og andre statsoverhoveder.

Den sidste, som ankommer til taflet, er dronning Margrethe.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, siger forud for taflet, at han mener, at vi trænger til at fejre vores dronning.

Han henviser til, at fejringen af regeringsjubilæet er blevet udskudt. Dronningen havde regeringsjubilæum i januar, men det kunne ikke fejres på daværende tidspunkt.

Social- og ældreminister Astrid Krag (S) glæder sig også til aftenen.

- Jeg kunne ikke deltage ved dronningens 40 års jubilæum, så jeg er glad for at kunne komme med i dag, siger hun til TV 2.