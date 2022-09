»Vi oplever nogle gange, at borgere ligger inde med nogle oplysninger, som de ikke selv tror er vigtige, men som er vigtige for os,« siger vagtchef Torben Møller, Syd- og Sønderjyllands politi.

Formålet med politibussen er, at borgerne får mulighed for at kigge forbi, så slipper de for at ringe ind, og samtidigt fungerer den som et tryghedsskabende element, der viser, at vi er tilstede i byen, fortæller han.

–siger Torben Møller.

På nuværende tidspunkt kan Torben Møller ikke oplyse, hvor mange borgere der har henvendt sig i politibussen, eller om politiet har fundet det, de kom efter i dag, men han er relativt sikker på, at dagens initiativ har båret frugt.