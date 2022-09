Dronning Margrethe blev overrasket med uddrag af verdensteater

Dronningen skulle blandt andet overvære en uddrag af ”Hamlet”, ”West Side Story” og ”Mød mig på Cassiopeia”.

Forestillingen har været under justering siden nyheden om dronning Elizabeths død skyllede ind over verden torsdag. Og der blev afholdt et minuts stilhed til ære for den afdøde britiske monark lørdag aften i Det Kongelige Teater.

Fredag aflyste kongehuset en stor del af den offentlige fejring af dronning Magrethe, som skulle havde fundet sted denne weekend. Heriblandt hendes balkon-vink og karet-tur gennem de københavnske gader.