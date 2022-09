Dronningen fejrer jubilæum i Det Kongelige Teater efter aflyst folkefest

- Det vil være et forkert signal at sende til omverdenen, hvis man havde en masse folkefest i gaderne. Man bliver nødt til at vise deltagelse, fordi der er både personlige og familiære bånd mellem de to kongehuse.

- På den anden side gennemfører man en del af regentjubilæet alligevel. Det er mere den officielle del, som ikke så meget har præg af en folkefest. Så tætte var båndene alligevel ikke mellem de to kongehuse.

Ifølge Lars Hovbakke Sørensen ville situationen have været en anden, hvis det eksempelvis var dødsfald i det norske eller svenske kongehus. Her er båndene meget tættere.

Det svenske og norske kongepar er med til at fejre dronning Margrethe både lørdag og søndag, fremgår det af kongehusenes kalendere.

Lørdag er de med til gallaforestillingen på Det Kongelige Teater. Søndag deltager de ved en festgudstjeneste i Vor Frue Kirke, en frokost på Kongeskibet Dannebrog og et gallataffel på Christiansborg Slot.

- Dronning Elizabeth ville aldrig have deltaget i et regentjubilæum i det danske kongehus, siger lektoren.