Det fremgår af et revideret program, som kongehuset har udsendt.

Det var for snart otte måneder siden 50-året for, at dronning Margrethe efterfulgte sin far på tronen.

Men store dele af fejringen blev udskudt på grund af coronasituationen.

Tidligere fredag formiddag meddelte kommunikationschef i kongehuset Lene Balleby, at det er dronning Margrethe, der har ønsket programmet justeret. Det skyldes dronning Elizabeths bortgang.

Oprindeligt var det planen, at befolkningen ville kunne møde dronningen i løbet af lørdagen.