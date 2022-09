Forsvarets søredningstjeneste har fredag morgen med helikopter evakueret syv personer fra en hollandsk coaster i Nordsøen, skriver TV 2. Coasteren er kollideret med et andet skib.

Forsvaret oplyste tidligere på Twitter, at coasteren tog vand ind, og at tre civile skibe og to helikoptere var sendt til undsætning.