Verdens nordligste ø viste sig at være et isbjerg

I 2021 opdagede danske og schweiziske forskere det, der blev erklæret verdens nordligste ø. De døbte den Qeqertaq Avannarleq, der på dansk betyder Den Nordligste Ø.

Nu viser det sig, at der slet ikke er tale om en ø. Qeqertaq Avannarleq er et isbjerg. Det skriver Videnskab.dk.

Det var en ekspedition ved navn ”Leister Go North 2022”, der opdagede, at øen var et isbjerg. Den blev indledt i august 2022.