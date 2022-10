23/10/2022 KL. 06:00

Alle er enige om, at der blev begået fejl. Men ikke om hvilken fejl

De senere år er antallet af klagesager, erstatningssager og rapporterede fejl steget i sundhedsvæsnet. Patientsikkerheden trues af personalemangel, brug af mange vikarer, lange ventetider, og personalet er bange for at begå fejl, lyder det fra eksperter. I Svendborg overvejer Asger Bruun-Andersen og sin familie at gå til domstolene for at få afklaret, hvad der skete i to kritiske timer på en hospitalsstue, da han var indlagt med en hjerneblødning.