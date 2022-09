Nordjylland kan få del i EU-midler til grøn omstilling

- Takket være denne aftale med EIB vil lånefaciliteten for den offentlige sektor give offentlige myndigheder i de regioner og områder, der har det største behov for støtte, gunstige lånevilkår i forbindelse med projekter, som ikke genererer tilstrækkelige indtægter til at være økonomisk levedygtige, siger hun i en pressemeddelelse.

De to myndigheder lægger op til, at regionerne skal have hjælp til at ”opgive” kulminedrift og CO2-intensiv energi- og industriproduktion.

Det kan ifølge EU-Kommissionen og EIB blandt andet ske ved at finde nye kilder til varme- og elproduktion. Eller ved at tiltrække nye arbejdsgivere til at kompensere for tabte arbejdspladser og skatteindtægter.

Onsdag den 14. september 2022 vil der blive holdt et virtuelt informationsarrangement, hvor regionerne kan høre mere om mulighederne for at få del i lån og tilskud.