Til glæde for forbrugerne.

Især udviklingen med vindmøllerne er vigtig i et land som Danmark, hvor vi sidste år fik over 50 pct. af vores strøm fra vindmøller, og hvor der er planer om at mangedoble produktionen af grøn energi frem mod 2030.

Men så startede uroen i Europa, og Rusland begyndte at skrue på gashanerne. Det har fået især Tysklands nedlukning af landets atomkraftværker til at ligne noget nær den dårligste idé i rigtig mange år. Tyskerne har nemlig regnet med, at kunne bruge russisk gas til at producere en del af den strøm, a-kraften hidtil har laveret.