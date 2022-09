Flere kommuner overvejer at spare strøm ved at dæmpe gadelys

Lyset i gadelamperne er slukket i Solrød Kommune i hverdagene mellem klokken 01.30 og 04.30, oplyser kommunen. Af hensyn til trafiksikkerheden gælder det dog kun på mindre befærdede veje og i boligområder.

De tre kommuner, som afviser at følge i Solrøds fodspor, henviser til, at de frygter, at mørket vil skabe mere utryghed.

I Roskilde har kommunen afvejet tryghed og trafiksikkerhed over for behovet for at spare strøm, og her er den kommet frem til, at sikkerheden vejer tungest, lyder det.

Af Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside fremgår det, at belysning spiller en vigtig rolle for trygheden og forebyggelse af kriminalitet.

God og gennemtænkt belysning kan både gøre det nemmere at orientere sig og skabe tryghed. På veje, hovedstier og p-pladser bør hele området, man bevæger sig i, være oplyst, fremgår det.