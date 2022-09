Formålet med øvelsen er at træne enhedernes og soldaternes evne til at undsætte og evakuere soldater og civile ud af konfliktområdet. Forsvaret skriver, at det er nødvendigt at holde disse evner ved lige.

»Senest Forsvaret havde brug for sådanne specialer var i forbindelse med evakueringen af lufthavnen i Kabul i 2021. Det var første gang i nyere tid, at Forsvaret skulle løse den type opgave, og dengang fandt vi ud af, at det er en disciplin, vi har brug for at træne og det er så det vi gør nu,« siger chef for Operationsafdelingen ved Flyvevåbnets Operations Support Wing oberstløjtnant Brian V. Brøgger til Forsvarets hjemmeside.