El og varme er blevet dyrere, og det får nu flere kommuner til at spænde livremmen ind.

En rundringning, Jylland-Posten har foretaget, viser, at både kommunerne Aarhus, Faaborg-Midtfyn, Hjørring, Sønderborg, Randers og Svendborg er i gang med nye tiltag der skal gøre energiforbruget mindre.

Der skal slukkes for lys, skrues ned for temperaturen på kontorerne og slukkes for saunaerne i svømmehallen, lyder det fra kommunerne.