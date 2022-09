Varme er med til at give tidligt iltsvind i danske farvande

Præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, kalder det i en pressemeddelelse for ”en bombe under det danske havmiljø.”

- Jeg er dybt bekymret over den udvikling, som vi ser i vores havnatur netop nu. Iltsvind kvæler livet i særligt vores kystnære vande, og det er en konsekvens af, at der bliver udledt alt for meget kvælstof til vores vandmiljø, siger hun i meddelelsen.

Hun mener, at det kræver politisk handling.

Det er især Limfjorden, Mariager Fjord, Haderslev Fjord og det sydlige Lillebælt, som er hårdt ramt af iltsvind i Danmark.